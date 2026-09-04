Мастер-классы, соревнования и концерты пройдут в День города в районах Москвы

5 и 6 сентября Москва отметит 879-й день рождения. Для того, чтобы принять участие в разных активностях, можно не уезжать далеко от дома. Подробнее – в материале Москвы 24.

Концерты и театральные постановки

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В первые выходные сентября, 5-го и 6-го числа, столица встретит свой 879-й день рождения. В связи с этим в разных районах города пройдут мастер-классы, выступления и различные активности, в том числе в рамках проекта "Лето в Москве".

Например, в Ново-Переделкине праздник отметят концертами: 5 сентября на сцене выступят "БиС", "Самоцветы", Gazan, Аглая Шиловская, Mary Gu и Валерия. На следующий день эстафету перехватят Варвара, Ева Власова, Мари Краймбрери, Gravisy, "Пицца" и "Интеграл".

Творческая программа будет и в Измайловском парке, где главная сцена превратится в центр культурных событий. Московский театр иллюзии покажет постановки "Лучший город земли" и "Тебе, Москва!", а театральный центр "Вишневый сад" представит музыкально-поэтическую программу "Москва. Город любви".

5 сентября зрители увидят здесь номера от театра танца "Гжель", а также услышат хоры, квартет и многое другое. 6 сентября на сцену выйдут Нина Шнайдер, Ирина Снегирева, Юлия Паршута, Ксения Дежнева, Александр Олешко, Олег Тайсаев и Валерия.

В Зеленограде главный концерт развернется прямо у культурного центра. В зависимости от выходного дня здесь выступят такие артисты, как Зара, Нина Шнайдер, Александр Степанов (ST), Крис Янк, Леонид Овруцкий, Mary Gu, Вадим Самойлов и другие.

Площадка перед Дворцом культуры "Московский" станет центром праздника в Филимоновском районе. За 2 дня на сцене выступят звезды эстрады и творческие коллективы. 5 сентября – Варвара, Александр Добронравов, группа "Fruktы", Ирина Дубцова и другие. В воскресенье настроение будут создавать Александр Степанов (ST), Зара, Ольга Кормухина, "Пятеро" и Алексей Белов.

Отметят день рождения столицы и в музее-заповеднике "Царицыно". 5 сентября здесь тоже развернется концертная программа: на сцене будут выступать различные оркестры, в том числе Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана, "Фонограф-симфо-джаз" Сергея Жилина и фортепианное трио Bel Suono.

В этот же день свои номера покажут студенты колледжа музыкально-театрального искусства имени Г. П. Вишневской. 6 сентября на смену им придут симфонический оркестр Москвы "Русская филармония", Марина Пономарева, группа "Fruktы" и Феликс Царикати. К музыке добавятся и театральные постановки.

Поздравлять город с праздником будут и в музее-заповеднике "Коломенское". 5 сентября на сцене – детская студия "Непоседы", Gazan, группы "Интеграл" и "Пятеро", а также Миша Майер, Akmal', Диана Гурцкая и Леша Свик. Московский детский театр эстрады покажет программу "Дети Москвы" – совместный проект юных артистов и взрослых артистов, детский музыкальный театр юного актера представит "Мелодии любимой Москвы", а театр "На Басманной" – концерт "Лучший город земли".

6 сентября программа будет несколько иной. Например, театр кукол "Жар-птица" покажет для детей спектакль "Ухти-Тухти". Вечером на сцену выйдут артисты, в числе которых Валерий Сюткин, Пелагея и Дмитрий Маликов. Также планируются мастер-классы.

В свою очередь, кинопарк "Москино" покажет программу, посвященную столице и фильмам – гости смогут проследить, как город менялся на экране, и заодно погрузиться в атмосферу разных эпох.

Главное событие – квест "Москва в кадре", где в качестве заданий окажутся поиск локаций, знакомых по фильмам, загадки о городских легендах и изучение неочевидных фактов о мегаполисе.

Также в кинопарке получиться потанцевать, освоить диджеинг, создать украшения. Кроме того, будут и постановочные съемки, где удастся сняться в мини-эпизоде о московской жизни.

"Московские сезоны" и спортивные активности

Фото: пресс-служба ВДНХ

Свои двери откроют и фестивальные площадки "Московских сезонов". 5 сентября на Стартовой улице помогут собрать научные поделки. Среди них – модель "Колыбели Ньютона" и макет Солнечной системы. Здесь же пройдут и палеонтологические раскопки. Аналогичные мастер-классы – на Ореховом бульваре.

В свою очередь, 5–6 сентября на фестивальной площадке, расположенной на улице Адмирала Руднева, организуют проезды на автосимуляторах.

Кроме того, в выходные можно будет погрузиться и в мир спорта. 5 сентября в парке "70-летия Победы" пройдут открытые тренировки под руководством Национальной лиги развития спорта (самбо). В числе занятий: фитбоксинг, суставная гимнастика и зарядка.

Более динамичное и командное мероприятие пройдет на стадионе в парке "Останкино" . В субботу здесь состоится тренировка по лякроссу. В свою очередь, на окружной площадке Донского района развернется "Фестиваль силовых видов спорта" – состязания на мощь и выносливость.

В парке "Сосенки" в этот день пройдет физкультурно-массовое мероприятие "Москва спортивная" – эстафеты, веселые старты и праздник здоровья для всех возрастов. А в парковой зоне у Коньковских прудов состоится финал Чемпионата по пляжному волейболу. В соревнованиях участвуют парные команды, игра проходит на песчаной площадке под открытым небом.

При этом празднование Дня города в Москве – это не только концерты и спортивные состязания, но и возможность проявить заботу. До 6 сентября на 30 фестивальных площадках "Московских сезонов" работают "Домики добра". Горожане могут передать подарки для участников специальной военной операции, детей из новых регионов России, а также товары для приютов животных.