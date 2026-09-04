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04 сентября, 18:00

Политика

Путин назвал важнейшей задачей сбережение исторической памяти

Фото: kremlin.ru

Сбережение исторической памяти и правды является важнейшим направлением государственной политики. Об этом Владимир Путин заявил в ходе заседания Российского организационного комитета "Победа".

По его словам, над этим власти работают постоянно. В основе такой работы – подвиги и достижения предшествующих поколений, имеющие огромное значение для укрепления единства страны и общества, а также воспитания подрастающих поколений.

"Это те ценностные, нравственные ориентиры, характер победителей, которые должны наследовать и хранить наши дети и наши внуки", – отметил российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что здесь огромную роль играют исторические примеры, в частности, трудовой подвиг мальчиков и девочек 14–15 лет, которые ковали победу в тылу в годы Великой Отечественной войны.

Отдельно президент остановился на сбережении мест памяти. Он назвал это одной из ключевых задач. При этом речь не только о воинских мемориалах, но и зданиях, где прошли знаковые события, кварталы, природные ансамбли.

"Здесь человек эмоционально прикасается к прошлому, глубоко осознает значимость неразрывной связи поколений, свою принадлежность к истории родной страны", – пояснил Путин.

Он также отметил, что именно через личное восприятие формируется ответственность за отечество и национальная идентичность.

Кроме того, Путин обратил внимание на города трудовой доблести. По его словам, крайне важно, чтобы жители и гости этих населенных пунктов знали их историю и колоссальный вклад в Великую Победу.

Ранее сообщалось, что в России пройдут конкурсы, направленные на сохранение исторической памяти. Один из них – международный конкурс "Общая память", посвященный жертвам геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны.

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