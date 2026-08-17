Памятная акция к 83-летию Курской битвы состоялась на западе Москвы

Фото: Ольга Нуромская

Мемориальная акция, приуроченная к 83-й годовщине Курской битвы, одного из ключевых сражений Великой Отечественной войны, состоялась 17 августа у памятника погибшим воинам — работникам Московского трубного завода "Филит" в районе Филевский Парк.

В мероприятии приняли участие представители молодежной палаты, общественные деятели и неравнодушные горожане. Они почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

"Курская битва длилась 50 дней и ночей. По своему масштабу она стала одним из крупнейших сражений Великой Отечественной войны. С обеих сторон в боях участвовали более 4 миллионов человек, было задействовано около 70 тысяч орудий и минометов, свыше 13 тысяч танков, штурмовых и самоходных орудий и до 12 тысяч боевых самолетов. Победа Красной армии на Курской дуге стала переломным моментом на пути к окончательному разгрому нацистской Германии. В годы войны Московский трубный завод "Филит" на западе столицы выпускал корпуса снарядов для гаубиц, а с начала 1943 года освоил производство корпусов реактивных снарядов для установок залпового огня "Катюша". Снаряды имели широкое применение в годы войны: действовало около 11 тысяч гвардейских минометов, а реактивные снаряды для "Катюш" применялись на фронте вплоть до Победы. В цехе завода трудились около 150 человек, 90–95% коллектива составляли подростки и молодые люди в возрасте от 16 до 19 лет. Многие мужчины уходили с предприятия на фронт добровольцами. Сегодня имена защитников Родины увековечены на мемориале", — сказал депутат Государственной думы Российской Федерации Евгений Попов.

Отдельной темой стала дальнейшая судьба памятника. Сейчас он находится на территории бывшего завода "Филит", доступ к нему затруднен. Жители района Филевский Парк предложили перенести мемориал в расположенный неподалеку сквер у Фольклорного центра "Москва" – там жители смогут проводить памятные мероприятия и возлагать цветы. С 3 по 11 августа инициативная группа провела сбор подписей среди жителей района. Большинство участников поддержало предложение о переносе монумента.

В Москве установлены сотни памятников и мемориальных досок, напоминающих о подвиге народа в годы войны. Город проводит акции по сохранению исторической правды, которые объединяют миллионы жителей. Только за первое полугодие 2026-го у памятников и мемориалов столицы состоялось порядка 500 патриотических событий, в которых приняли участие более 15 тысяч учеников школ и колледжей.

Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию в образовательных организациях. По информации правительства Москвы, в школах столицы работают более 1,1 тысячи музеев, свыше 600 из них посвящены истории России, событиям Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Более 80 школ и колледжей носят имена героев.

Ранее сообщалось, что Всероссийская акция "Ночь кино" начнется 29 августа в кинотеатре "Поклонка" Музея Победы в Москве. Мероприятие приурочено ко Дню российского кино. Всего акция охватит более 5 тысяч площадок по всей России и свыше 60 стран. На всех площадках пройдут некоммерческие показы фильма о Великой Отечественной войне "Ангелы Ладоги", семейных экранизаций "Буратино" и "Чебурашка-2", а также военной ленты "Малыш".

