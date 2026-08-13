Путин по телефону поздравил со 101-летием ветерана ВОВ Знаменского

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин позвонил ветерану Великой Отечественной войны Евгению Знаменскому в день его 101-летия. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства сердечно поздравил советского воина с днем рождения и передал ему наилучшие пожелания. Кроме того, Путин поблагодарил ветерана за ратный подвиг в годы войны, трудовые свершения в мирной жизни и вклад в патриотическое воспитание молодежи.

Также президент направил Знаменскому поздравительную телеграмму.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве живут почти 10 тысяч ветеранов. Это участники боев, инвалиды, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и осажденных Севастополя и Сталинграда.

Ветеранам помогают соцработники – специалисты проводят с ними по 8–10 часов в день и сопровождают практически во всех сферах повседневной жизни.