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13 августа, 15:38

Общество

Россияне могут получить выплату к золотой свадьбе

Фото: 123RF.com/dmitrytph

Во многих регионах России существуют выплаты к юбилеям совместной жизни. Чаще всего они назначаются к 50-летию брака – золотой свадьбе. Об этом вице-спикер Госдумы Борис Чернышов рассказал в беседе с RT.

По словам парламентария, единых подходов к таким выплатам в стране пока нет, поэтому супруги, прожившие вместе одинаковое количество лет, в разных регионах могут рассчитывать на разную поддержку. В качестве примеров он привел размеры единовременных выплат к 50-летию брака: в Москве – 29 651 рубль, в Санкт-Петербурге – 50 000 рублей, в Новосибирске – 50 000 рублей, в Калининградской области – 5 000 рублей.

Чернышов также отметил, что право на выплату возникает не автоматически. Помимо юбилейной даты, регионы нередко устанавливают дополнительные требования.

В ряде субъектов выплаты сохраняются и после золотой свадьбы. В столице к 55- и 60-летию совместной жизни выплачивают по 37 062 рубля, а к 65- и 70-летию – по 44 473 рубля. В Московской области к 55-летию брака полагается 6 000 рублей, к 60-летию – 7 000 рублей.

Для получения выплаты супругам необходимо подать заявление через органы социальной защиты, МФЦ или региональный портал госуслуг. Чернышов подчеркнул, что перед обращением стоит заранее ознакомиться с правилами оформления в своем регионе. В некоторых субъектах заявление нужно подать в течение определенного срока после юбилейной даты.

При этом выплата предоставляется только супругам, состоящим в зарегистрированном браке на момент обращения.

Ранее россиянам напомнили, что право на ежегодную семейную выплату сохранится после смены работы. Кроме того, воспользоваться им можно и тогда, когда к моменту подачи заявления гражданин еще не устроился на новую работу. Основным условием является наличие официального дохода от трудовой деятельности.

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