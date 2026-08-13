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13 августа, 15:24

Культура

Актер Вдовиченков признался, что сначала считал сериал "Бригада" халтурой

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Народный артист РФ Владимир Вдовиченков боялся, что работа в сериале "Бригада" станет халтурой и картину не оценят по достоинству. Об этом он рассказал ИС "Вести".

По его словам, в начале 2000-х годов к сериалам относились пренебрежительно. Он также отметил, что "Бригада" была очень затратной кинокартиной: одна серия в то время стоила около 250 тысяч долларов, что было равноценно съемке полнометражного фильма.

"Качество продукта не падало за счет того, что это многосерийная история. Это был просто многосерийный художественный фильм. И опыт такой, самый первый, оказался очень удачный", – сказал Вдовиченков.

Актер подчеркнул, что сейчас над созданием сериалов работают суперпрофессионалы, поэтому их перестали считать чем-то низкопробным.

Ранее народный артист РФ Федор Добронравов заявил, что просмотр сериала "Сваты" помог маленькому мальчику вылечиться от онкологии. Он вспомнил, что несколько лет назад ему позвонил незнакомец из Израиля. Мужчина рассказал, что семья переехала из России лечить сына от рака.

По его словам, при просмотре сериала у мальчика без каких-либо лекарств улучшалась структура крови. Спустя время мужчина вновь связался с Добронравовым и сообщил о полном выздоровлении ребенка.

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