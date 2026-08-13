Осужденный из Кировской области вырастил тыкву весом 475 кг

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В исправительной колонии № 11 в Кирово-Чепецке осужденный вырастил тыкву весом 475 килограммов. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН России по Кировской области.

Заключенный рассказал, что идея вырастить гигантский плод появилась после статьи в газете "Сельская жизнь". Он попросил родственников помочь с семенами. Его мать связалась с рекордсменом России Александром Чусовым, который в 2025 году вырастил тыкву весом 969 килограммов, и приобрела у него семена. Селекционер приложил к ним инструкцию по агротехнике.

Мужчина отметил, что процесс выращивания является трудоемким. Посев семян на рассаду начинается в апреле, в конце месяца их высаживают в грунт под укрытие. По мере роста плода все лишние плети удаляют, а оставшиеся присыпают почвой для появления дополнительных корней. Поливать растение нужно каждый день.

Тыква заняла площадь 24 квадратных метра. Также для нее требовались прополка, внесение макро- и микроэлементов, обработки от вредителей и болезней, указал мужчина. Выращенную продукцию используют для питания заключенных.

На территории хозяйства ФСИН осужденный также культивирует огурцы. Уже собран урожай весом более 350 килограммов. В теплице поддерживаются оптимальные влажность и температура, обеспечиваются своевременный полив и внесение удобрений.

Ранее в экспериментальной теплице в Сочи вырастили первую крупную папайю голландского сорта весом чуть более килограмма. Глава фермерского хозяйства Андрей Платонов – младший рассказал, что плод созревал около 6 месяцев. При непрерывном цветении одно дерево способно давать до 100 килограммов папайи в год.