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23 июля, 11:18

Культура

Актер Добронравов рассказал, что сериал "Сваты" помог мальчику победить рак

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Просмотр сериала "Сваты" помог маленькому мальчику вылечиться от онкологии. Об этой истории актер проекта, народный артист РФ Федор Добронравов рассказал в беседе с News.ru.

Он вспомнил, что несколько лет назад ему позвонил незнакомец из Израиля. Мужчина рассказал, что семья продала все имущество в России и переехала лечить сына от рака. Однако врачи не могли объяснить, почему при просмотре сериала у мальчика без каких-либо лекарств улучшалась структура крови.

Спустя несколько лет мужчина вновь связался с Добронравовым и сообщил о полном выздоровлении ребенка.

"Спасибо большое, мы приехали обратно (в Россию. – Прим. ред.), никакого рака нет, сын абсолютно вылечился. Спасибо за "Сватов" вам. Подобных историй немало было", – привел слова отца мальчика актер.

Народный артист РФ добавил, что слышал немало подобных историй об исцеляющих свойствах сериала. Он предположил, что секрет такого влияния кроется в атмосфере проекта, поскольку на съемочной площадке "Сватов" царило абсолютное счастье, а в самом сюжете "кроме любви-то ничего и нет".

Ранее Добронравов признался, что редко получает предложения на серьезные роли из-за сложившегося амплуа и ограничений продюсеров. По словам актера, режиссеры считают его слишком популярным для трагических ролей.

При этом артист высоко оценил работу режиссера Александра Андреева, который не побоялся предложить ему нехарактерную роль в фильме "Семь верст до рассвета". Добронравов считает, что такие картины не должны оцениваться с точки зрения окупаемости – они воспитывают следующее поколение.

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