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13 августа, 17:15

Происшествия

Двое мужчин арестованы по делу о разбойном нападении на магазин в Москве

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Двое мужчин арестованы по делу о разбойном нападении на продуктовый супермаркет в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, злоумышленники зашли в магазин, расположенный на улице Ясеневой, взяли с торгового стеллажа спиртное и, не оплатив товар, попытались уйти. На замечания продавцов и одного из покупателей вернуть алкоголь они не реагировали.

Чтобы удержать похищенное, один из соучастников взял в руку нож, а другой нанес удар по лицу покупателю, который пытался пресечь их действия. Пострадавший упал на пол, после чего фигуранты скрылись.

Злоумышленникам было предъявлено обвинение в разбое. С учетом позиции прокуратуры суд избрал обоим меру пресечения в виде заключения под стражу. Привлечение напавших к уголовной ответственности остается на контроле ведомства.

Ранее в одном из торговых центров Подмосковья девушка с ребенком за час вынесла сразу из трех магазинов вещи и 12 "киндер-сюрпризов". Сумма ущерба превысила 21 тысячу рублей. Противоправные действия злоумышленницы были зафиксированы на камеру видеонаблюдения. Ее удалось задержать на выходе из ТЦ.

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