Девушка украла из ТЦ в Подмосковье вещи и 12 "киндеров" на 21 тысячу рублей

Фото: MAX/"Росгвардия. Московская область"

Девушка с ребенком за час вынесла из трех магазинов подмосковного торгового центра вещи и 12 "киндер-сюрпризов" на сумму свыше 21 тысячи рублей. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.

По данным ведомства, 25-летняя женщина пришла с ребенком в торговый центр на Новоугличском шоссе и за час успела посетить три магазина. Сначала она украла купальник, затем одежду, а напоследок взяла солнцезащитные очки и 12 шоколадных яиц.

Сотрудники службы безопасности заметили действия женщины по камерам видеонаблюдения и вызвали правоохранителей с помощью тревожной кнопки. Росгвардейцы задержали подозреваемую на выходе из торгового центра.

Ранее в Щелкове задержали 25-летнего мужчину, который пытался вынести брюки из магазина, надев их под свои штаны. Инцидент произошел в торговой точке на Пролетарском проспекте. Чтобы остаться незамеченным, молодой человек снял с товара защитные датчики, однако его план провалился, так как на выходе сработала сигнализация.