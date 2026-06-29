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29 июня, 11:08

Происшествия

В Москве задержаны подозреваемые в разбойном нападении на букмекерскую контору

Фото: МАХ/"Петровка, 38"

В Москве полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении на букмекерскую контору на Матвеевской улице в Западном округе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

По данным ведомства, двое приезжих мужчин в возрасте 37 и 35 лет проникли в здание под видом игроков. Один из них отвлекал кассира в соседнем зале, а второй похищал в этот момент деньги из кассы.

Охранник пытался помешать мужчинам, но один из них достал нож и стал угрожать. В результате злоумышленники скрылись. Ущерб от их действий составил примерно 2 тысячи рублей.

Злоумышленники были оперативно задержаны на Большой Очаковской улице. Возбуждено уголовное дело о разбое. В настоящее время фигуранты находятся в СИЗО.

Ранее сотрудницы банка в Санкт-Петербурге похитили золотые монеты более чем на 2 миллиарда рублей. Предварительно, менеджер Ирина Порываева помогла руководителю офиса банка Инне Андреевой и ее группе совершить преступление, после чего злоумышленницы скрылись и распорядились украденным по своему усмотрению.

Менеджера задержали, ей предъявили обвинение. В свою очередь, руководитель офиса банка пообещала сотрудничать со следствием. Суд отправил обеих под домашний арест.

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