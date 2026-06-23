Сотрудницы банка в Санкт-Петербурге похитили золотые монеты на 2 млрд руб

Фото: телеграм-канал "ЛЕБЕДИНОЕ озеро"

Сотрудницы банка в Санкт-Петербурге похитили золотые монеты более чем на 2 миллиарда рублей. Об этом в телеграм-канале сообщила руководитель пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

В совершении преступления подозреваются менеджер Ирина Порываева и руководитель офиса банка Инна Андреева. Уточняется, что все произошло 20 июня. Тогда Порываева помогла Андреевой и ее группе совершить тайное хищение на общую сумму 2 022 290 095 рублей, после чего злоумышленницы скрылись и распорядились похищенным по своему усмотрению.

Менеджера задержали 21 июня. Обвинение ей должны предъявить 23-го числа. При этом руководитель офиса банка пообещала сотрудничать со следствием. Суд отправил обеих под домашний арест.

Ранее менеджер пункта выдачи заказов в Ленинградской области за год оформила фиктивный возврат почти 400 товаров на 382 тысячи рублей. Женщина заказывала товары на свое имя с пометкой "оплата при получении". После поступления заказов, где она работала, злоумышленница оформляла в системе возврат, но в действительности вещи забирала себе.