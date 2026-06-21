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21 июня, 18:36

Происшествия

Подозреваемого в ограблении квартиры тренера "Металлурга" задержали в Екатеринбурге

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Мужчину, который подозревается в краже ценностей из квартиры главного тренера магнитогорского хоккейного клуба "Металлург" Андрея Разина, задержали в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Ранее Разин заявил в соцсетях, что его квартиру в Екатеринбурге ограбили. Он поблагодарил сотрудников полиции, которые занимались расследованием этого дела. По его словам, злоумышленника удалось поймать за 10-12 часов с момента совершения преступления. Кроме того, тренер рассказал, что все украденное было возвращено.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже. Задержан 22-летний житель Екатеринбурга, который учится в одном из учебных заведений города.

Разин тренирует "Металлург" с 2023 года. Под его руководством в 2024 году команда выиграла Кубок Гагарина.

Ранее на юго-западе Москвы были задержаны двое жителей столицы, которые проникли в незакрытый бар и украли из помещения имущество. По версии следствия, молодые люди в возрасте 23 лет проникли в бар. Выяснив, что в помещении нет сотрудников и посетителей, они забрали бокалы, а также два бильярдных кия и кег с пивом.

Правоохранители задержали злоумышленников по местам проживания. Вернуть бару удалось только бильярдные кии, остальным мужчины успели распорядиться. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о краже.

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