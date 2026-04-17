Уборщица задержана в Москве за кражу драгоценностей у пенсионерки

В Москве задержали уборщицу, подозреваемую в краже драгоценностей и коллекционных монет на сумму около 500 тысяч рублей у пенсионерки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице.

По данным ведомства, 72-летняя жительница района Тропарево-Никулино на Мичуринском проспекте наняла женщину для клининга. После возвращения домой она обнаружила пропажу ювелирных изделий и серебряных монет.

Подозреваемая была задержана на улице Цимлянской. Ею оказалась 32-летняя жительница Подмосковья. Она призналась, что уже сдала все самое ценное в ломбард. В итоге часть изделий вернули пенсионерке. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Ранее в Москве уборщица и ее муж украли у заказчицы свыше 7,4 миллиона рублей. Для совершения преступления женщина передала супругу ключ от квартиры.

Позже они уехали в Санкт-Петербург для создания алиби, однако после возвращения в столицу были задержаны. Деньги вернули владелице. Возбуждено уголовное дело.