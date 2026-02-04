Уборщица с мужем украла 7,4 млн рублей из квартиры на юго-западе Москвы

Фото: 77.мвд.рф

Уборщица с мужем украла более 7,4 миллиона рублей из квартиры своей заказчицы на юго-западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

Как выяснили правоохранители, 52-летняя подозреваемая обнаружила в квартире жительницы Москвы крупную сумму денег во время одной из уборок. Решив их украсть, злоумышленница привлекла к преступному умыслу своего 65-летнего мужа, которому передала ключи от входной двери.

После кражи они отправились в Санкт-Петербург, чтобы создать себе алиби. Через некоторое время супруги вернулись обратно в столицу, где их и задержали. Украденные деньги правоохранители изъяли и вернули законной владелице.

В отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Фигурантам предъявили обвинение, сейчас они находятся под стражей.

Ранее в рязанском городе Ряжске правоохранители задержали пожилую женщину, которую подозревают в краже пальмы и духов из квартиры соседки. Пропажу вещей женщина заметила после того, как вернулась из магазина. По ее словам, следов взлома при этом не было.

Соседка рассказала, что проникла в жилье через приоткрытую дверь и похитила понравившиеся ей вещи. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до 6 лет лишения свободы.