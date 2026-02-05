Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Публикации в иностранных СМИ о якобы возможной связи американского финансиста Джеффри Эпштейна с российскими спецслужбами невозможно принимать всерьез. Об этом журналистам во время телефонного брифинга заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Хочется много шутить по поводу таких версий, но давайте не будем тратить время нашего конференц-кола на это", – сказал пресс-секретарь российского лидера.

Эпштейна арестовали в 2019 году по обвинению в торговле людьми для сексуальной эксплуатации. Позже он умер в тюрьме. Предположительно, это произошло в результате самоубийства.

В январе 2026-го американский Минюст опубликовал свыше 3 миллионов новых страниц документов по делу финансиста. В частности, в них упоминаются десятки российских городов, а также экс-лидер ЛДПР Владимир Жириновский. При этом никакой связи между ним и Эпштейном не было, так как имя политика лишь было указано в нескольких статьях в СМИ, посвященных политике России.