Директор Долиной опроверг подлинность записи разговора певицы с сотрудниками банка

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/053

Директор народной артистки России Ларисы Долиной Сергей Пудовкин заявил, что опубликованная в Сети аудиозапись разговора певицы с сотрудниками банка является фейком. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

Ранее телеграм-канал Mash распространил запись, на которой, как утверждается, Долина общается с банковскими операторами.

По данным канала, операторы пытались остановить операции и даже блокировали перевод на 4,5 миллиона рублей, проверяя, не действует ли певица под давлением. Однако та якобы настаивала на самостоятельности своих решений.

Пудовкин подчеркнул, что считает опубликованные материалы недостоверными и смонтированными.

"Суть этой истории и этого дела абсолютно понятна. Произошел тотальный обман. Сейчас куча фейков с записями продается, их (создает. – Прим. ред.) искусственный интеллект по 100 штук в день. Я не слушал и не буду слушать", – сказал он.

В конце декабря 2025 года было отменено выступление Долиной в Туле. Причиной стал "нездоровый ажиотаж" вокруг артистки. Уточнялось, что на концерт не было распродано около половины билетов.

В январе текущего года также стало известно, что большой концерт, приуроченный к 70-летию Долиной, перенесли практически на конец года.

Эти события развернулись после затянувшегося судебного разбирательства, начавшегося в 2024 году, когда певица стала жертвой мошенников, лишившись денег при продаже квартиры. В результате четверо фигурантов были приговорены к лишению свободы на сроки от 4 до 7 лет.

Хотя артистке изначально удалось оспорить сделку и сохранить право собственности на квартиру, Верховный суд впоследствии отменил это решение, оставив недвижимость покупательнице.

В результате 19 января 2026 года Долина, ее дочь и внучка были выселены из квартиры, которую добровольно передали новой хозяйке.