Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 февраля, 14:17

Шоу-бизнес

Директор Долиной опроверг подлинность записи разговора певицы с сотрудниками банка

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/053

Директор народной артистки России Ларисы Долиной Сергей Пудовкин заявил, что опубликованная в Сети аудиозапись разговора певицы с сотрудниками банка является фейком. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

Ранее телеграм-канал Mash распространил запись, на которой, как утверждается, Долина общается с банковскими операторами.

По данным канала, операторы пытались остановить операции и даже блокировали перевод на 4,5 миллиона рублей, проверяя, не действует ли певица под давлением. Однако та якобы настаивала на самостоятельности своих решений.

Пудовкин подчеркнул, что считает опубликованные материалы недостоверными и смонтированными.

"Суть этой истории и этого дела абсолютно понятна. Произошел тотальный обман. Сейчас куча фейков с записями продается, их (создает. – Прим. ред.) искусственный интеллект по 100 штук в день. Я не слушал и не буду слушать", – сказал он.

В конце декабря 2025 года было отменено выступление Долиной в Туле. Причиной стал "нездоровый ажиотаж" вокруг артистки. Уточнялось, что на концерт не было распродано около половины билетов.

В январе текущего года также стало известно, что большой концерт, приуроченный к 70-летию Долиной, перенесли практически на конец года.

Эти события развернулись после затянувшегося судебного разбирательства, начавшегося в 2024 году, когда певица стала жертвой мошенников, лишившись денег при продаже квартиры. В результате четверо фигурантов были приговорены к лишению свободы на сроки от 4 до 7 лет.

Хотя артистке изначально удалось оспорить сделку и сохранить право собственности на квартиру, Верховный суд впоследствии отменил это решение, оставив недвижимость покупательнице.

В результате 19 января 2026 года Долина, ее дочь и внучка были выселены из квартиры, которую добровольно передали новой хозяйке.

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика