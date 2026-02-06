Научно-производственный квартал появится в столичном районе Отрадное

Фото: stroi.mos.ru

Проект комплексного развития территорий (КРТ) реализуют в столичном районе Отрадное. Там появится научно-производственный квартал, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, в рамках проекта планируется реорганизовать 2 неэффективно используемых участка общей площадью около 3 гектаров. На них возведут научно-производственные объекты суммарной площадью почти 27 тысяч квадратных метров. После завершения строительных работ появится 400 новых рабочих мест.

Участки расположены по адресам улица Мусоргского, владение 1, и улица Декабристов, владения 45 и 49. Недалеко от них находится станция "Отрадная" Серпуховско-Тимирязевской линии метро.

"На участке площадью 2,66 гектара, примыкающем к улицам Мусоргского и Декабристов, планируется построить технопарк наземной площадью 23,85 тысячи квадратных метров. На второй площадке на улице Мусоргского оборудуют автостоянку на 65 машино-мест, которую застройщик безвозмездно передаст городу", – отметил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он уточнил, что обе территории благоустроят и обеспечат локальной улично-дорожной сетью. Реализация проекта КРТ займет 6 лет.

Ранее стало известно, что в Нижегородском районе появится новый жилой квартал. Для этого реорганизуют участок площадью 22,31 гектара на улице Талалихина. Всего будет построено 540 тысяч "квадратов" недвижимости. Рядом с домами возведут объекты востребованной инфраструктуры, что даст москвичам более 2,8 тысячи рабочих мест.