Каркас технопарка по проекту КРТ возвели на северо-востоке столицы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Каркас будущего технопарка возвели в бывшей промзоне Алтуфьевское шоссе по проекту комплексного развития территории (КРТ). Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Технопарк "АФИ Пром Алтуфьево" возводят в Проектируемом проезде № 4875. Проект КРТ реализуют с 2021 года, он рассчитан на 14 лет. По его словам, технопарк станет первым объектом в новом городском квартале. Всего на этом месте построят четыре технопарка.

Ефимов отметил, что сейчас специалисты уже завершают работы по остеклению здания и монтажу фасада. Также делается кровля, прокладываются коммуникации. Площадь объекта составит 133,7 тысячи квадратных метров. Готов он должен быть к третьему кварталу этого года.

"Всего в рамках проекта КРТ на территории площадью более 29 гектаров возведут 618 тысяч квадратных метров недвижимости, включая жилье, общественно-деловую и производственную инфраструктуру", – добавил заммэра.

Строят технопарк в рамках столичной программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), которая появилась в 2020 году. По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, в городе открывается все больше площадок для производств именно благодаря программе.

Он рассказал, что, когда технопарк будет готов, работать там смогут 3,5 тысячи человек. 890 рабочих мест появятся в рамках программы стимулирования создания МПТ. В проект инвестирует девелопер, также используются банковские кредитные средства. Это поможет объединить в технопарке производство и испытания, благодаря чему в Москве будут активнее развиваться передовые технологии.

Отмечается, что девелоперы, которые строят промышленные объекты по программе стимулирования создания МПТ, могут получить дополнительную поддержку. С прошлого года средний размер льготы для объектов вырос на 14%.

Руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил уникальность нового технопарка. Грузовики смогут подъезжать к зонам разгрузки на любых этажах, для этого будут предусмотрены специальные рампы. Также в этом месте хорошая транспортная доступность – Алтуфьевское шоссе пересекается с улицей Хачатуряна, что позволит персоналу быстро добираться до работы.

Кроме четырех технопарков в этом месте появятся новостройки площадью около 251 тысячи квадратных метров, многофункциональные комплексы, а также школа и детский сад на 375 и 200 мест соответственно.

Разрешения на строительство оформил Мосгосстройнадзор. Председатель ведомства Антон Слободчиков добавил, что комитет контролирует строительство на всех этапах. Уже проведена выездная проверка и была дана оценка организации строительной площадки, а также выполненным работам. Исследования качества материалов и конструкций будут проводить специалисты подведомственного Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве.

Генеральный директор инвестиционной компании "АФИ Пром Алтуфьево" Евгений Поташников отметил, что новый технопарк будет хорошо вписан в архитектуру столицы. Сейчас большим спросом пользуются решения, сочетающие красоту и функциональность. Важна и логистика, поэтому технопарки в пределах города достаточно перспективны.

Ранее сообщалось известно, что современный многофункциональный квартал появится по программе КРТ около Нагатинской набережной в районе Нагатино-Садовники в Москве. Квартал разместится на участке площадью 14,6 гектара. В него войдут жилые дома, социальная и деловая инфраструктура, в том числе детсад на 350 воспитанников и школа на тысячу учеников.

