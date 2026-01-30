Безруков и Кологривый признаны лучшими актерами на премии "Золотой орел"

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Актеры Сергей Безруков и Никита Кологривый, а также Павел Табаков и Елена Лядова получили премию "Золотой орел" в категориях "Лучший актер" и "Лучшая актриса".

Мужчины получили награды за фильм режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева "Август". Лядова, в свою очередь, была отмечена за съемки в фильме Артема Михалкова "Первый на Олимпе".

Ранее сообщалось, что Светлана Ходченкова, Мария Аронова и Анна Пересильд стали лучшими актрисами 2025 года по мнению зрителей. В десятку лучших также вошли Елизавета Боярская, Екатерина Климова, Екатерина Гусева и другие.

Безруков же стал актером года. В тройку лучших также попали Сергей Бурунов и Юра Борисов. Кроме того, упоминали таких артистов, как Владимир Машков, Константин Хабенский и Иван Янковский.

