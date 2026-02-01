Песков заявил, что власть в Европе сделали пригодной только для популистов

Фото: kremlin.ru

Необратимые процессы, происходившие в Европе, сделали власть в этих странах пригодной лишь для "малообразованных безответственных популистов, которые имеют горизонт мышления не более чем в несколько лет". Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину. Фрагмент беседы размещен в телеграм-канале журналиста.

Он также считает, что Европа постепенно пришла к отрицанию советского вклада в Победу над нацизмом. По его словам, это стало "частью необратимых процессов формирования двойных стандартов в отношении принципов формирования общества и государства".

"Это двойные стандарты в отношении демократии, двойные стандарты в отношении глобализации, в отношении вот этого подхода к сосуществованию наций и так далее", – указал пресс-секретарь президента РФ.

Песков также обратил внимание на то, что политики в Европе не могут бороться с вызовами, которые стоят перед всеми, а также осознать тяжесть проблем. Он сравнил европейцев с "манкуртами, которые утратили память о прошлом".

"Они не пытались лишить (нас памяти), у них у самих эта память отсутствует. Помните, у Чингиза Айтматова кто они были? И дольше века длится день (роман Чингиза Айтматова): это те, кто лишен памяти. Манкурты, по-моему. Страшное проклятие, оно с ними (европейскими политиками) случилось", – добавил представитель Кремля.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ заявил, что Польша и страны Прибалтики являются лидерами среди русофобов. Он подчеркнул, что ненависть ко всему русскому взяла верх у польских властей.

"То, что у членов польского руководства своя трактовка истории, свое видение истории, для нас это не секрет", – добавил представитель Кремля.

Он вспомнил, когда Россия вместе с Польшей изучала Катынский расстрел, была создана единая группа по историческим вопросам. Российскую сторону тогда представил академик Александр Чубарьян. Песков подтвердил, что в тот момент была предпринята попытка привести к единому знаменателю понимание истории.

Однако, по его словам, у Польши ничего не вышло. Несмотря на это, пресс-секретарь президента РФ признал, что русофобские чувства до сих пор преобладают в Европе.

"Так складывались обстоятельства", – ответил Песков на вопрос, было ли такое искажение исторического восприятия целенаправленной программой.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова президента Польши Кароля Навроцкого о роли СССР в освобождении узников концлагеря "Аушвиц-Биркенау" в Освенциме "глумлением над памятью жертв Холокоста".

Навроцкий во время выступления на памятной церемонии в музее Освенцима исказил исторические факты и обвинил СССР в Холокосте. Польский лидер признал, что советские военные освободили в 1945 году семь тысяч выживших узников концлагеря в Освенциме. Однако, как добавил Навроцкий, за стенами лагеря их "не ждала свобода".

Он также вновь озвучил обсуждаемый среди властей Польши посыл об ответственности Советского союза за начало Второй мировой войны, которое привело к трагедии Холокоста.

