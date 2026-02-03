Минпросвещения РФ: весенние каникулы в школах пройдут с 28 марта по 5 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Весенние каникулы в школах пройдут с 28 марта по 5 апреля. Соответствующие рекомендации дал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, слова которого приводит РИА Новости.

Отдых в зимний период у учащихся длился с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила сократить летние школьные каникулы до двух месяцев.

Она отмечала, что в этот период родители задумываются, чем занять ребенка на такой длинный срок. Взрослые не могут позволить себе длинный отпуск, а детские лагеря крайне редко предлагают смены дольше 14 дней.

Однако академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что данную инициативу необходимо тщательно изучить, поскольку в данном случае придется повышать зарплаты учителям. Кроме того, вопрос сокращения летнего отдыха стоит рассматривать в совокупности с нагрузкой.

