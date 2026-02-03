Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 февраля, 08:11

Общество
Главная / Новости /

Минпросвещения РФ: весенние каникулы в школах пройдут с 28 марта по 5 апреля

Минпросвещения РФ установило даты весенних каникул у школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Весенние каникулы в школах пройдут с 28 марта по 5 апреля. Соответствующие рекомендации дал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, слова которого приводит РИА Новости.

Отдых в зимний период у учащихся длился с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила сократить летние школьные каникулы до двух месяцев.

Она отмечала, что в этот период родители задумываются, чем занять ребенка на такой длинный срок. Взрослые не могут позволить себе длинный отпуск, а детские лагеря крайне редко предлагают смены дольше 14 дней.

Однако академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что данную инициативу необходимо тщательно изучить, поскольку в данном случае придется повышать зарплаты учителям. Кроме того, вопрос сокращения летнего отдыха стоит рассматривать в совокупности с нагрузкой.

"Доктор 24": врач рассказал, как включиться в работу после длительных каникул

Читайте также


образованиеобщество

Главное

Почему законы о блокировке переводов требуют доработки?

Эксперты призывают придумать меры безопасности, которые не позволили бы в целом зайти на чужой счет

Нынешние основания для блокировки счетов "носят непрозрачный характер и опираются на типовые метрики"

Читать
закрыть

Кому ждать проверки арендованных ипотечных квартир?

Квартира, находящаяся в залоге у банка, может сдаваться в аренду только с его согласия

Введение проверок – это превентивная мера для защиты залога

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 9-летнего ребенка в Ленобласти?

Подозреваемого в похищении и убийстве ребенка задержали в Псковской области при попытке скрыться

Правоохранители предполагают, что задержанный увлекался детской порнографией

Читать
закрыть

Как отказаться от мата?

Побороть желание использовать ругань помогут заранее подобранные заменяющие слова или жесты

Важна работа с собственными эмоциями и попытка их понять

Читать
закрыть

Почему в РФ хотят запретить мастер-классы по изготовлению кукол вуду?

Создание куклы вуду может быть расценено как посягательство на честь и достоинство человека

Подобные ритуалы причиняют колоссальный вред психическому здоровью тех, кто их совершает

Читать
закрыть

Чем файлы по делу Эпштейна угрожают мировым лидерам?

Событие может привести к тектоническим сдвигам не только в США, но и в глобальной политике

Однако эксперты уверены: России эта история в целом не касается

Читать
закрыть

Что ждет Москву после рекордно снежной зимы?

Температуры февраля и марта будут выше нормы на европейской части России

Москвичей ждут теплая весна и жаркое лето, при этом май отметится большим количеством осадков

Читать
закрыть

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика