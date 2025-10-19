Эксперт Снегуров: срок обучения в школах надо не увеличивать до 12 лет, а сокращать

Срок обучения в школах нужно увеличить с 11 до 12 лет, отметили в Общественной палате РФ. Также там убеждены, что ребенок способен начать учиться уже в шесть лет. Как предложение общественников оценили эксперты, расскажет Москва 24.

Еще год за партой?

Срок обучения в школах нужно увеличить с нынешних 11 лет до 12, а начинать получать образование лучше с шестилетнего возраста. Таким мнением с ТАСС поделился заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) Владислав Гриб.

По его словам, подобный подход практикуется "почти во всех развитых странах", и его диктуют реалии времени.





Владислав Гриб заместитель секретаря ОП Это не просто необходимость, а требования сегодняшнего дня. <...> Школьная программа с каждым годом усложняется, все больше информации, больше предметов, научных дисциплин. В ряде стран искусственный интеллект изучается уже чуть ли не с начальной школы. Этот объем знаний уже сложно уложить в 11 лет.

Владислав Гриб отметил, что многих детей начинают готовить к программе первого класса с пяти-шести лет.

"Садик, подготовительные группы – это хорошо, но системное образование мы получаем только в школе. 12 и 6 лет – это требование сегодняшнего дня, и в других странах это было введено еще два-три десятилетия назад", – добавил заместитель секретаря ОП.

Он выразил мнение, что увеличение сроков необходимо рассмотреть и решить в ближайшие год-два. Изменения же повлияют на качество школьного образования, которое является основой для подготовки в высших и средне-профессиональных учебных заведениях. Также в ОП заявили, что собираются прорабатывать эту тему на своей площадке, а также с привлечением Российской академии образования и общественного совета при Минпросвещения.

"Хотелось бы, чтобы педагогическое и родительское сообщества тоже подключились к этому обсуждению", – высказался Владислав Гриб.

Однако против предложения общественников выступил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман, сообщает "Газета.ру". Он выразил мнение, что желание увеличить срок обучения в школах возникает из-за нехватки рабочих мест, куда могли бы устроиться школьники и студенты, а также неэффективности методов образования.





Анатолий Вассерман член комитета Госдумы по просвещению Я полагаю, что в нашей стране с нашим ходом развития, с нашим восстановлением образования рост времени образования не понадобится. Более того, скорее всего, мы сможем в обозримом будущем вернуться к десятилетнему образованию, чтобы люди получили возможность учиться эффективнее и получать в то же время от образования больше.

По его словам, в западных странах такой порядок возник из-за особенностей менталитета, поэтому России не стоит перенимать подобный опыт.

"Надо принять во внимание одну из фундаментальных особенностей русской цивилизации как целого. Русская цивилизация формировалась в условиях аномально низкой плотности населения. У нас всегда, на протяжении всей нашей истории было, да и сейчас остается, гораздо меньше людей, чем задач для людей. Поэтому для нас просто бессмысленно удерживать людей подальше от решения задач", – сказал Вассерман.

"Не стоит забирать у ребенка детство"

Срок обучения в школах стоит не увеличивать, а уменьшать минимум до 10 лет. Такое мнение в беседе с Москвой 24 выразил заслуженный учитель РФ Александр Снегуров.



Александр Снегуров заслуженный учитель РФ Можно и за 9 лет научить ребенка, но для этого надо ответственно относиться к процессу: перестроить и упростить, в таком случае эффективность образования не пострадает. Это значит, что темы, которые школьники изучают четыре урока, можно освоить за один. Это не касается двух предметов, которые действительно загружены по своей природе, – литературы и истории.

"Более углубленно изучать материал нужно в вузах и колледжах. Школьная программа не будет освоена всеми детьми в равной степени, сколько бы мы лет ни добавили. Ребенка можно отправить в школу в 6 лет, но это не принесет никакого значительного эффекта, потому что организм, физиология, психология развиваются у всех по-разному", – добавил Снегуров.

При этом сказать родителям, что их ребенок готов пойти в первый класс, могут только педагоги, отметил эксперт.

"Не стоит забирать у ребенка детство. Мы часто видим детей, которые еще до поступления в образовательное учреждение учатся, а в школьные годы занимаются с репетиторами, посещают спортивные секции, музыкальную, художественную школы. А где детство, прогулки, игры, дружба, путешествия, общение с родителями? Ребенок может не успеть пройти первичную социализацию в семье, а ему уже надо идти в школу и там налаживать общение с огромным количеством людей. Раннее поступление в первый класс не для всех, здесь нужно смотреть на способности, желания ребенка в индивидуальном порядке", – подчеркнул заслуженный учитель РФ.

Неуместным увеличение срока обучения из-за высокой нагрузки на детей в разговоре с Москвой 24 назвала детский психолог Мария Овчарова. Однако ребенок может быть готов и в шестилетнем возрасте, если с ним заранее начнут заниматься родители, обратила внимание эксперт.





Мария Овчарова детский психолог Тогда в детском саду он будет всесторонне развиваться, и к нужному возрасту научится читать и писать, что поможет справиться с учебной программой. Все дети разные: кто-то может испытывать стресс из-за социализации, некоторые, напротив, сами уговаривают маму и папу отнести документы в образовательное учреждение.

Стоит ли идти ребенку учиться на год раньше или позже, должны решать только родители, убеждена Овчарова. Она добавила, что в некоторых случаях школьник может начать осваивать программу должным образом только с девятилетнего возраста.

