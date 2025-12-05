Форма поиска по сайту

05 декабря, 07:18

Политика
РИА Новости: экс-глава подмосковного Долгопрудного Юдин ушел на СВО

Экс-глава подмосковного Долгопрудного Юдин ушел на СВО – СМИ

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Бывший глава городского округа Долгопрудный Московской области Владислав Юдин, арестованный по обвинению в мошенничестве и превышении должностных полномочий, ушел на СВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам знакомого с ходом расследования инсайдера, политик заключил контракт с Минобороны РФ, когда находился в СИЗО.

Юдин был задержан в сентябре 2024 года. Его делом занялся Тверской суд Москвы. Вместе с ним под арест подпала знакомая экс-главы Долгопрудного.

Спустя время обоих отправили в СИЗО, однако впоследствии женщина была освобождена из-под стражи.

Согласно данным подмосковного СК РФ, будучи главой городского округа Талдом, Юдин безвозмездно передал городские котельные коммерческой фирме, которой он руководил. В результате бюджет округа не получил арендную плату на сумму около 4 миллионов рублей.

Правоохранители установили, что Юдин сговорился с гендиректором фирмы и дал указание погасить за счет бюджета долги организации перед ресурсоснабжающими компаниями. Это привело к ущербу для бюджета городского округа на сумму около 44 миллионов рублей.

