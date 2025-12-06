Swarovski подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака

Фото: 123RF.com/garnazarina

Австрийская ювелирная компания Swarovski подала заявку в Роспатент на регистрацию одноименного товарного знака в России, передает ТАСС.

Документы были поданы 1 декабря из Лихтенштейна. Товарный знак регистрируется по четырем классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Они включают в себя очки, аксессуары, наручные часы и елочные украшения.

Компания закрыла магазины в РФ и остановила онлайн-продажи в марте 2022 года после начала СВО на Украине.

В 2023-м гендиректор Swarovski Алексис Назард заявил, что бренд полностью свернул свой бизнес на территории России. По его словам, это было сделано в соответствии с законами, включая наложенные санкции.