Австрийский концерн Swarovski завершил свой выход с российского рынка

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Генеральный директор австрийской ювелирной компании Swarovski Алексис Назард сообщил, что бренд целиком свернул свой бизнес на территории России. Об этом сообщает агентство APA.

Назард объявил, что процесс ухода компании из России был полностью завершен. Он отметил, что Swarovski ушла из страны в соответствии с законами, включая действующие санкции.

Ювелирная компания временно закрыла магазины в РФ и приостановила онлайн-продажи продукции еще в марте 2022 года после начала спецоперации России. Спустя год, Назард заявил о полном прекращении деловой активности в стране.

Ранее сообщалось, что ювелирный дом Cartier приостановил деятельность в РФ и на Украине. В компании подчеркнули, что обеспечивают своим сотрудникам на местах всю необходимую финансовую и материально-техническую поддержку.



"Актуальный репортаж": поставщик кристаллов Swarovski полностью уйдет из РФ