Как открыть новые уголки Москвы с помощью аудиогидов на трамвайных маршрутах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Трамвайные маршруты Москвы позволяют совместить поездку с прогулками по парку "Сокольники" и Измайловскому парку. Об этом сообщили в пресс-службе департамента культуры города Москвы, передает портал мэра и правительства Москвы.

В "Сокольники" ведут трамваи № 4 и 25. Маршрут № 25 следует от остановки "Усадьба Останкино" до станции метро "Сокольники". Чтобы увидеть Путяевские пруды, нужно выйти на остановке "Лингвистический университет", а Оленьи пруды – на остановке "Майский просек". Трамвай № 4 идет от Курского вокзала до метро "Бульвар Рокоссовского" вдоль восточной части парка.

Измайловский парк вместе с природно-историческим парком "Измайлово" занимает более 1,3 тысячи гектаров естественного леса. К нему ведут трамваи № Т2, № 2, 11, 12, 32 и 36. Маршруты № 11 и 12 проходят через северную часть парка. От станции метро "Партизанская" по Народному проспекту можно дойти до Круглого пруда, созданного в XVII веке как украшение дворцовой усадьбы царя Алексея Михайловича. Вдоль южной части парка идут второй Московский трамвайный диаметр, а также маршруты № 2 и 36.

Бесплатные аудиоэкскурсии доступны на сайте проекта "Путешествия по Москве на трамваях". Для прослушивания нужны телефон и наушники. В пути пассажиры могут включить аудиогид с мобильного устройства. Экскурсии рассказывают об Оленьих прудах, усадьбе Измайлово, даче городского головы Ивана Лямина, царской пасеке, зверинце, истории района Сокольники и Измайловского парка.

В настоящее время в Москве действуют 36 трамвайных маршрутов. По данным столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, ежедневно пассажиры совершают около 900 тысяч поездок, сеть охватывает 86 районов.

Самыми востребованными названы Московские трамвайные диаметры Т1 и Т2. Т1 доходит до главного здания Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах, Т2 проходит рядом с Даниловским монастырем и Даниловской мануфактурой.

Ранее в Москве впервые подготовили единую схему магистральных и экспресс-маршрутов наземного городского транспорта. На одной схеме собрали свыше 70 маршрутов, которые ходят с минимальными интервалами движения. Большинство из них связывает разные районы с центром города, станциями метро, МЦК и МЦД либо проходит через всю Москву.

