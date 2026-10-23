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23 октября, 12:09

Транспорт

В Москве с начала года обустроили 40 приподнятых трамвайных платформ

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В 2026 году в столице оборудовали 40 приподнятых площадок для посадки и высадки пассажиров трамваев. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Большую часть новых объектов разместили на месте остановок, где пассажирам раньше приходилось выходить прямо на проезжую часть. В это число вошли 22 площадки на трамвайных диаметрах Т1 и Т2 и четыре на улице Свободы. Еще пять остановок оборудовали по венскому типу, при котором уровень проезжей части поднимают до высоты посадочной площадки.

Благодаря такому устройству пассажиры могут заходить в вагон и покидать его, не спускаясь на дорогу. Это делает поездки безопаснее и облегчает посадку для пожилых людей, родителей с детьми и маломобильных горожан.

За два года, в 2025-м и 2026-м, в Москве появилось 188 таких платформ. Сейчас они есть на 619 остановках – это 68% всей трамвайной сети. Из них 26 оборудованы по венскому типу.

"По поручению Сергея Собянина мы продолжаем развивать трамвайную инфраструктуру столицы. В этом году обустроили 40 приподнятых платформ. Они помогают пассажирам комфортнее и безопаснее садиться в вагон и выходить из него", – отметил Ликсутов.

Ранее сообщалось, что на самом длинном городском трамвайном диаметре в мире Т2 за полгода его работы совершили свыше 11,5 миллиона поездок. Протяженность диаметра – 33 километра. Он проходит через 13 районов в пяти административных округах города.

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