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16 октября, 12:58

Транспорт

В Москве на самом длинном трамвайном диаметре Т2 совершили более 11,5 млн поездок

Фото: МАХ/"Дептранс Москвы"

Более 11,5 миллиона поездок совершили пассажиры на самом длинном городском трамвайном диаметре в мире Т2 за полгода его работы. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы в MAX.

Маршрут связал юг, центр и восток города. Трамвай идет от станции метро "Чертановская" до МЦД Новогиреево, в пути пассажиры могут пересесть на другие виды транспорта.

Протяженность диаметра – 33 километра. Он проходит через 13 районов в пяти административных округах Москвы. Рядом с маршрутом расположена 31 станция метро, МЦК, МЦД и железной дороги, включая четыре вокзала: Ленинградский, Ярославский, Казанский и Павелецкий.

Интервалы движения трамваев составляют шесть минут. Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, пиковый поток достиг 85 тысяч поездок в сутки.

"Это подтверждает востребованность Московских трамвайных диаметров у москвичей", – добавил он.

Заммэра также пообещал, что над повышением комфорта поездок и качества обслуживания пассажиров будут работать и дальше.

Ранее маршрут электробусов м3 стал самым востребованным среди магистральных направлений столицы. По будням на нем совершают более 30 тысяч поездок.

Всего в Москве работают 25 магистральных маршрутов, которые связывают станции рельсового каркаса, соединяют отдаленные районы с центром и проходят по основным городским улицам. На этих направлениях курсируют более 430 электробусов, а общее число поездок по будням превышает 310 тысяч.

Новые трамвайные линии появятся в Москве

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