В Москве временно изменили работу автобусных маршрутов у "Фуд Сити"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве изменили работу маршрутов у "Фуд Сити" на время проведения дорожных работ, сообщил столичный Дептранс в мессенджере МАХ.

Автобус № с179 больше не заезжает к торговому комплексу, а маршрут № 184 временно не работает.

Ранее Дептранс Москвы сообщил о временных изменениях движения трамваев по выходным из-за ремонта путей на Красноказарменной улице и улице Менжинского. Работы затронули маршруты № Т2, 2, 32, 38, 46 и 50 – их схемы скорректировали, а на отдельных участках трамваи перестали ходить. Вместо них запустили автобусы № 050, которые связывают станции метро "Авиамоторная" и "Бауманская".

На время ремонта в Северном Медведкове маршрут № 17 по выходным сократили: трамваи следуют от усадьбы Останкино до Социального фонда России, а автобусы № 017 – от остановки "ВДНХ, главный вход" до улицы Тихомирова. В будние дни трамваи продолжают работать по привычным схемам движения.

