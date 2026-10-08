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08 октября, 18:58

Транспорт

Движение ряда трамвайных маршрутов изменится в Москве по выходным с 10 октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве с 10 октября изменится движение нескольких трамвайных маршрутов по выходным из-за ремонта путей. Трамваи не будут ходить по Красноказарменной улице и в район Северное Медведково, сообщает столичный Дептранс в МАХ.

Маршрут № Т2 будет курсировать от метро "Чертановская" через центр до Лефортовского моста, который станет его конечной остановкой. Трамвай № 2 будет следовать от Курского вокзала через 3-ю Владимирскую улицу до МЦД Новогиреево.

Маршрут № 32 сохранит движение от метро "Партизанская", но далее проследует через "Авиамоторную" до ДК "Компрессор". Трамвай № 38 будет ходить от Черемушек через "Авиамоторную" и "Шоссе Энтузиастов" до 3-й Владимирской улицы.

Маршрут № 46 в обоих направлениях будет заезжать к ДК "Компрессор" в районе метро "Авиамоторная". Вместо остановки в Авиамоторном проезде пассажирам необходимо будет пользоваться остановками на шоссе Энтузиастов и Авиамоторной улице.

Трамвай № 50 будет отправляться от метро "Новослободская" до Лефортовского моста, а затем через Волочаевскую улицу следовать до Курского вокзала.

На период работ вместо трамваев запустят автобусы № 050. Они свяжут метро "Авиамоторная" и "Бауманская". На развороте у "Бауманской" автобус также будет останавливаться у "Поликлиники" и "Басманного Двора".

Ремонт путей на Красноказарменной улице в основном будет проходить по выходным, когда пассажиропоток ниже. В будни трамваи продолжат ходить по привычным маршрутам.

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Еще один участок ремонта затронет трамвайное движение в Северном Медведкове. По выходным маршрут № 17 сократят – трамваи будут ходить от усадьбы Останкино только до Социального фонда России.

Вместо трамваев на этом участке будут работать автобусы № 017. Они будут отправляться от остановки "ВДНХ, главный вход" в сторону Северного Медведкова и следовать до остановки "Улица Тихомирова".

Изменения на улице Менжинского также связаны с ремонтом трамвайных путей. Основные работы проведут в выходные, а по будням маршрут № 17 сохранит обычную схему движения.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что за 10 лет в столице запустили 77 магистральных и экспресс-маршрутов. Они связывают центр с удаленными районами и дополняют метро, МЦК и МЦД, работая с небольшими интервалами.

В 2025 году открыли пять магистральных и пять экспресс-маршрутов, еще два появились в 2026 году, а до конца года планируется запустить четыре. За последние пять лет в ЦАО и ЮАО скорректировали около 200 маршрутов, после чего пассажиропоток на этих направлениях вырос почти на 25%.

В центре и на севере Москвы продолжается ремонт трамвайных путей

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