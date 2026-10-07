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07 октября, 12:20

Транспорт

В Москве изменят 13 маршрутов наземного транспорта

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

С 10 октября в семи районах Москвы изменятся схемы движения 13 маршрутов наземного транспорта. Об этом сообщает столичный Дептранс в МАХ.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов уточнил, что автобусы и электробусы будут чаще подъезжать к крупным жилым кварталам, социальным объектам и станциям рельсового каркаса.

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Маршрут м57 в Северном Медведкове, Лосиноостровском, Бибиреве и Лианозове продлят по Стартовой улице и Анадырскому проезду до платформы Лось. Вместо маршрута № 50 появится новый № 510. Автобусы будут ходить в обе стороны по Анадырскому проезду, улицам Малыгина и Челюскинской, заменив часть нынешнего пути по Стартовой улице.

Маршрут № 536 начнет курсировать в обе стороны по Осташковской и Широкой улицам, улицам Грекова и Студеному проезду до остановки "Медведково Арена". Маршруты № м44 и № м44к объединят, после чего автобусы на общем маршруте будут ходить чаще.

Кроме того, маршрут № 564 вместо Абрамцевской улицы продлят до Алтуфьевского шоссе. Вместо маршрутов № 705 и № 994 запустят объединенный № с554, который свяжет метро "Бибирево" с поселком Севводстрой.

В Раменках маршрут № 202 продлят до станции метро "Аминьевская" и одноименной станции МЦД. Электробусы будут следовать туда по улицам Мосфильмовской и Гайдая. Вместо маршрута № 325 запустят новый № 223, который свяжет станции метро "Аминьевская" и "Ломоносовский проспект". В Дмитровском районе электробусы н10 продлят до Базовской улицы.

Ликсутов также отметил, что изменения направлены на повышение комфорта и скорости поездок. По его словам, часть корректировок также позволит вывести на линии современные электробусы российского производства.

Ранее в трех административных округах Москвы изменили схемы движения семи автобусных маршрутов. В Троицке социальные маршруты с187 и с187к стали ходить по улицам Академика Черенкова и Солнечной, а в Строгине, Щукине и Южном Тушине вместо 687-го запустили районный маршрут 387, вместо 631-го – социальный 363-й. В Конькове, Теплом Стане и Ясеневе объединили маршруты с923 и с976, направив транспорт по улицам Островитянова, Академика Опарина и Миклухо-Маклая.

Автобусные маршруты изменятся на северо-востоке Москвы с 10 октября

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