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07 сентября, 11:03

Транспорт

Электробусы вышли на 6 маршрутов в 6 округах Москвы

Фото: пресс-служба ГУП "Мосгортранс"

Электробусы Мосгортранса начали курсировать на шести маршрутах в шести округах столицы. Об этом сообщили в Дептрансе.

Теперь электробусы курсируют вместо автобусов на маршрутах: № 26 "Метро "Сокол" – Живописная улица", № 381 "Метро "Сокол" – Больница № 67", № 767 "Улица Федосьино – Метро "Теплый Стан", № 116 "Новозаводская улица – Белорусский вокзал", № с364 "Песчаная площадь – Метро "Краснопресненская" и ночной № н14 "Метро "Молодежная" – Метро "Китай-город".

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что по будням на новых маршрутах будут работать 44 машины, они остановятся у 38 станций метро и МЦД. При этом запуск электробусов на маршруты № 116 и с364 стал возможен после начала их обслуживания на площадке "Пресня".

Ранее сообщалось, что в Москве за первое полугодие 2026 года запущено 32 новых электробусных маршрута. Кроме того, за этот же срок в автобусные парки поступили 43 электробуса нового поколения с системой зарядки, которая облегчает массу машины и делает ее более надежной и технологичной.

В городе уже насчитывается более 3 100 электробусов – это самый высокий показатель в Европе. Электробусы составляют 52% рабочего парка Мосгортранса.

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