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07 сентября, 10:47

Шоу-бизнес

Филипп Киркоров выразил желание посетить концерт Канье Уэста в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Народный артист России Филипп Киркоров заявил, что хотел бы посетить концерт американского рэпера Канье Уэста, если он состоится в Москве. Об это сообщает ТАСС.

По словам Киркорова, он с удовольствием придет на выступление, если его рабочий график позволит. Певец отметил, что сейчас о концерте много пишут, в том числе о его декорациях.

Особенно Киркорову понравилась идея земного шара. Артист назвал ее объединяющей и отметил, что Уэст как представитель западной культуры не побоялся и приехал в Россию. Киркоров подчеркнул, что приветствует это решение.

Ранее агентство Say Agency анонсировало два выступления Уэста в Петербурге на "Газпром Арене" – 10 и 11 октября. Позднее стадион заявил, что договор на аренду стадиона с организаторами не был заключен. Без него проведение концерта невозможно.

Представители Say Agency заявили, что выступления на данный момент не отменены, однако даты, вероятно, будут изменены. При этом "Газпром Арена" призвала не доверять неофициальным источникам информации о концертах Уэста.

Помимо этого, сообщалось, что Роспотребнадзор вынес предостережение организаторам выступлений Уэста за отказ возвращать деньги за билеты.

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