Житель Приморья предстанет перед судом за убийство амурского тигра

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Житель Приморья предстанет перед судом по обвинению в незаконной добыче амурского тигра и попытке его продать. Об этом сообщила краевая прокуратура.

По версии следствия, между мартом и сентябрем 2025 года мужчина вместе с сообщниками обнаружил в лесу амурского тигра, занесенного в Красную книгу России. Как говорится в сообщении ведомства, фигуранты выстрелили в животное из охотничьего карабина "Сайга МК".

В результате краснокнижный зверь погиб. Затем злоумышленники отделили от тела тигра конечности и челюсти. После этого обвиняемый нашел покупателя и перевозил ему части туши животного.

Прокуратура края предъявила обвиняемому иск на сумму более 1 миллиона рублей. Также против него возбудили уголовное дело по статье 258.1 УК РФ ("Незаконная добыча, хранение, перевозка и продажа особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ").

Дело направлено на рассмотрение в суд. Уголовные дела в отношении двух сообщников обвиняемого рассматриваются отдельно.

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