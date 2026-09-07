07 сентября, 13:39Политика
Путин провел телефонный разговор с Алиевым
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на сайт Кремля.
Лидеры двух стран затронули несколько актуальных вопросов, связанных с двусторонней повесткой, в том числе сотрудничество в гуманитарной и торгово-экономической сферах.
"Условлено активизировать двусторонние контакты на различных уровнях", – сказано в заявлении.
Ранее Путину и Алиеву удалось немного пообщаться на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке. Саммит проходил с 31 августа по 1 сентября.
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, главы государств поговорили "на ногах". Тем не менее представитель Кремля не уточнил, какие именно темы обсуждали лидеры.