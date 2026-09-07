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07 сентября, 13:39

Политика

Путин провел телефонный разговор с Алиевым

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на сайт Кремля.

Лидеры двух стран затронули несколько актуальных вопросов, связанных с двусторонней повесткой, в том числе сотрудничество в гуманитарной и торгово-экономической сферах.

"Условлено активизировать двусторонние контакты на различных уровнях", – сказано в заявлении.

Ранее Путину и Алиеву удалось немного пообщаться на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке. Саммит проходил с 31 августа по 1 сентября.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, главы государств поговорили "на ногах". Тем не менее представитель Кремля не уточнил, какие именно темы обсуждали лидеры.

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