В Кунцеве обновили аллею 11 Героев Саперов

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

В московском районе Кунцево на аллее 11 Героев Саперов появилась многофункциональная спортивно-игровая территория, которую вписали в существующую зеленую зону. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства Москвы в MAX.

Пространство разделили на несколько площадок и связали между собой сетью новых пешеходных маршрутов. Последний раз работы на этой территории проводили в 2018 году.

В рамках благоустройства полностью переделали дорожно-тропиночную сеть. Старое покрытие заменили на терравей и асфальтобетон, проложили дорожки. На аллее установили новую парковую мебель и опоры наружного освещения, а также обновили газоны.

Отдельное внимание уделили детским площадкам. Для ребят разных возрастов поставили новое игровое оборудование и заменили травмобезопасное покрытие.

Главным элементом игровой зоны стал большой башенный комплекс в форме многогранника. Внутри него разместили безопасный веревочный лабиринт, а снаружи – широкую металлическую горку и качели. Сверху конструкции установили крупные оранжевые кольца, на которых закрепили круглые качели-обручи, гамак и канаты для спуска и лазания.

Рядом находятся обычные качели на деревянных опорах и большая карусель в форме конуса с двухъярусными канатами для лазания.

Для развития координации оборудовали экотропу из деревянных столбиков разной высоты. Возле нее разместили деревянный развивающий городок для малышей. В нем предусмотрены невысокие мостики, игровые ограждения, окошки и встроенные интерактивные элементы.

Для самых маленьких сделали разноцветные счеты, тактильные лабиринты и пружинные качалки.

Еще одну игровую площадку разместили в самой озелененной части аллеи среди деревьев. Ее оформили в экостиле – там появились многоуровневые деревянные городки со смотровыми башнями, веревочными трапами, меловой доской и песочницей.

Для занятий спортом на территории создали две отдельные зоны. На одной установили уличные тренажеры. На другой оборудовали воркаут-площадку с турниками, брусьями, шведскими стенками, подвесными боксерскими грушами и другими конструкциями для тренировок с собственным весом.

Ранее в Басманном районе благоустроили сквер "Немецкий рынок". На улице Ладожской, дома 7 и 7а, создали многофункциональное общественное пространство. Там обновили дорожно-тропиночную сеть, установили современные фонари, создали игровые, прогулочные и спортивные зоны.