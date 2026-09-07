Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 сентября, 17:37

Город

В Кунцеве обновили аллею 11 Героев Саперов

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

В московском районе Кунцево на аллее 11 Героев Саперов появилась многофункциональная спортивно-игровая территория, которую вписали в существующую зеленую зону. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства Москвы в MAX.

Пространство разделили на несколько площадок и связали между собой сетью новых пешеходных маршрутов. Последний раз работы на этой территории проводили в 2018 году.

В рамках благоустройства полностью переделали дорожно-тропиночную сеть. Старое покрытие заменили на терравей и асфальтобетон, проложили дорожки. На аллее установили новую парковую мебель и опоры наружного освещения, а также обновили газоны.

Отдельное внимание уделили детским площадкам. Для ребят разных возрастов поставили новое игровое оборудование и заменили травмобезопасное покрытие.

Главным элементом игровой зоны стал большой башенный комплекс в форме многогранника. Внутри него разместили безопасный веревочный лабиринт, а снаружи – широкую металлическую горку и качели. Сверху конструкции установили крупные оранжевые кольца, на которых закрепили круглые качели-обручи, гамак и канаты для спуска и лазания.

Рядом находятся обычные качели на деревянных опорах и большая карусель в форме конуса с двухъярусными канатами для лазания.

Для развития координации оборудовали экотропу из деревянных столбиков разной высоты. Возле нее разместили деревянный развивающий городок для малышей. В нем предусмотрены невысокие мостики, игровые ограждения, окошки и встроенные интерактивные элементы.

Для самых маленьких сделали разноцветные счеты, тактильные лабиринты и пружинные качалки.

Еще одну игровую площадку разместили в самой озелененной части аллеи среди деревьев. Ее оформили в экостиле – там появились многоуровневые деревянные городки со смотровыми башнями, веревочными трапами, меловой доской и песочницей.

Для занятий спортом на территории создали две отдельные зоны. На одной установили уличные тренажеры. На другой оборудовали воркаут-площадку с турниками, брусьями, шведскими стенками, подвесными боксерскими грушами и другими конструкциями для тренировок с собственным весом.

Ранее в Басманном районе благоустроили сквер "Немецкий рынок". На улице Ладожской, дома 7 и 7а, создали многофункциональное общественное пространство. Там обновили дорожно-тропиночную сеть, установили современные фонари, создали игровые, прогулочные и спортивные зоны.

Читайте также


городблагоустройство

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

Как высыпаться, живя рядом с шумными дорогами?

Чтобы нормализовать ночной отдых, можно улучшить звукоизоляцию

Еще вариант – приобрести беруши

Читать
закрыть

Теневой прокат голливудского кино в РФ под угрозой закрытия

Эксперты уверены: практика прекратится в течение ближайших двух-трех месяцев

В отрасли уже обсуждается новая модель работы залов

Читать
закрыть

Действительно ли "Оземпик" способен убить человека?

Жительница Краснодара связала серьезные проблемы со здоровьем с курсом инъекций

Эксперты уверены: иногда из-за препарата может возникнуть желчекаменная болезнь

Читать
закрыть

Чем может обернуться привычка подкармливать зверьков в парках?

Белки покусали свыше 500 россиян за последний год

Главная опасность укуса лесными животными – вирус бешенства

Читать
закрыть

Хоррор-квесты в лесу завоевали популярность у москвичей

Локация, игра актеров позволяют погрузиться в атмосферу, провоцируя выброс адреналина

Эксперты уточняют: реакция на страх приносит сильное возбуждение, а потом эйфорию

Читать
закрыть

Сколько продлится бабье лето в Москве?

9 сентября воздух прогреется до 19–21 градуса, а в четверг – до 22–26 при солнечной погоде

Потепление продлится с 9 по 14 сентября, затем будет похолодание и возвращение осадков

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика