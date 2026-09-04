В Сокольниках создали пространства для отдыха и занятий спортом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

В районе Сокольники обустроили две территории, предназначенные для отдыха, прогулок и занятий спортом, сообщил комплекс городского хозяйства Москвы в MAX.

На улице Олений Вал возле домов 24, корпусов 1–3, создали многофункциональное общественное пространство. В центре – большая детская площадка с бесшовным травмобезопасным покрытием из резиновой крошки.

Для ребят постарше здесь установили качели-гнезда на деревянных опорах, балансир из цельного бревна и три игровых комплекса с пологими горками. Отдельную зону предусмотрели для самых маленьких – поставили пружинные качалки в виде лошадки и ретроавтомобиля, а также развивающие панели со счетами и русским алфавитом.

Для любителей спорта рядом оборудовали площадку с двумя антивандальными столами для настольного тенниса. Отдохнуть можно на крытой аллее со скамьями-качелями или на парковых лавочках.

Также на территории сохранили существующее озеленение и высадили клумбы и цветники. Для владельцев собак оборудовали отдельное место для прогулок с питомцами.

Кроме того, на улице Олений Вал привели в порядок дворовые проезды, отремонтировали тротуары и дорожки.

Возле дома 7, корпуса 3, на улице Короленко обновили спортивную инфраструктуру. Привели в порядок площадку для воркаута и универсальную зону, где можно играть в футбол и баскетбол. На спортивных площадках заменили ограждение, а на пешеходных дорожках отремонтировали асфальт. Также зону для отдыха дополнили новыми лавочками и урнами.

Ранее сообщалось, что в Косино-Ухтомском районе обновили многофункциональное пространство с детскими и спортивными площадками. Там установили игровые комплексы, обустроили отдельную территорию для малышей и создали зоны для занятий спортом и спокойного отдыха.

