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Владимир Путин назвал героической историю Курильской десантной операции, отметив, что о ней мало знают. Об этом он заявил, подводя итоги заседания оргкомитета "Победа".

Глава государства обратил внимание на то, что события на Дальнем Востоке в последние дни Великой Отечественной войны остаются малоизвестными для широкой аудитории. По его словам, в этой операции участвовали люди, которые уже после разгрома нацизма и завершения боевых действий в европейской части страны продолжали жертвовать собой ради окончательной победы.

Ранее Путин назвал сохранение исторической памяти и правды одним из самых важных направлений государственной политики. Он подчеркнул, что российские власти постоянно работают над этим.

По словам президента, подвиги и достижения предков имеют большое значение для укрепления единства страны и общества. Эти ценности, по его мнению, обязательно должны хранить будущие поколения.

