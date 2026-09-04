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04 сентября, 19:02

Общество

В РАН призвали запретить фастфуд и вернуть культуру питания в России

Фото: 123RF.com/dasmoumita

Россияне стали питаться лучше, однако употребление фастфуда сводит эту пользу на нет, поэтому необходимо отказаться от такой еды и восстановить традиционный режим приема пищи. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на академика РАН и заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко.

"Увеличение продолжительности жизни – свидетельство того, что мы и питаться стали лучше. Но это не значит, что мы должны забыть про культуру питания. Надо запретить эти "Макдоналдсы", фастфуды", – подчеркнул он.

Академик отметил, что сегодня в России производится больше продуктов, чем в советское время, однако появилось много рафинированной пищи, которую он назвал "мусорной едой": чипсы, белый хлеб, сахар и фастфуд. Главной проблемой он считает утраченный режим питания – люди перестали завтракать, обедать и ужинать.

"Что сегодня? Школьник 8 часов в школе – только пообедал, это нарушение. Молодой человек купил мешок картошки фри и жует ее сутками за компьютером. Он забыл, что есть завтрак, обед и ужин", – пояснил Онищенко.

Он также добавил, что чем глубже переработана пища, тем она вреднее: гомогенизированные супы в ресторанах не заставляют желудок работать, так как организм привык переваривать кусочки. По отдельным показателям – по белкам, жирам, углеводам – россияне живут лучше, но назвать питание правильным нельзя, заключил академик.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина призвала исключить из рациона сладкие напитки и сахар в конфетах для сохранения здоровья после 40 лет. По ее словам, в этом возрасте замедляется обмен веществ, меняется холестериновый обмен, а у женщин начинают размягчаться кости, поэтому правильное питание способно улучшить ситуацию.

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