Прощание с зампредседателя СЖР Вишневецким пройдет в Москве 7 сентября

Фото: ТАСС/Валерия Калугина

Прощание с зампредседателя Союза журналистов России (СЖР) Алексеем Вишневецким состоится в Москве в понедельник, 7 сентября. Его похоронят на Троекуровском кладбище, сообщил ТАСС председатель организации Владимир Соловьев.

Он уточнил, что церемония прощания пройдет в 10:30 в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке.

Соловьев добавил, что причиной смерти Вишневецкого мог стать инфаркт. По словам его жены, он проснулся ночью и предупредил, что болит сердце, после чего начал хрипеть. Когда вызвали скорую помощь, Вишневецкий умер.

О смерти Вишневецкого стало известно 4 сентября. Ему было 60 лет.

За годы профессиональной деятельности Вишневецкий успел поработать почти во всех направлениях журналистики – от печатных изданий до телевидения – как на творческих, так и на руководящих должностях.

В Союз журналистов России Вишневецкий перешел в декабре 2017 года, став заместителем председателя организации.

