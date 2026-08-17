Умер писатель и журналист Феликс Медведев

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/kirill.medvedev.7

Писатель и журналист Феликс Медведев ушел из жизни после продолжительной болезни в возрасте 85 лет. Об этом РИА Новости рассказали его близкие.

Церемония прощания пройдет 19 августа. Ее проведут в Москве в ритуальном зале № 2 по адресу улица Маршала Тимошенко, дом 25. После этого писателя кремируют.

Медведев родился 22 июня 1941 года в Москве. Он окончил редакторский факультет Московского полиграфического института. За время своей карьеры он брал интервью у Евгения Евтушенко, Беллы Ахмадулиной, Иосифа Бродского и других.

Кроме того, Медведев работал в журналах и газетах, в том числе в "Огоньке", "Вечерней Москве" и "Версии". С 1964 года являлся членом Союза журналистов СССР и членом Союза писателей России.

C 1987 по 1991 год Медведев вел телевизионную передачу "Зеленая лампа", съемки которой проходили в его квартире. Кроме того, был ведущим телепередачи "Парижские диалоги" на телеканале "Культура".

Писатель также был автором нескольких книг. Среди его популярных работ – "Судьба моя сгорела между строк: Интервью-86", "После России", "Принцесса Диана: Хроника объявленного убийства" и другие.