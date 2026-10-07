ТАСС: гендиректору парка "Патриот" Васильеву вменяется взятка в 18 млн руб

07 октября, 18:30Происшествия
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Гендиректору парка "Патриот" Игорю Васильеву вменяется взятка в размере 18 миллионов рублей. Об этом ТАСС заявили в правоохранительных органах.
Обвинение еще не предъявлено. В ближайшее время суд изберет меру пресечения, рассказал собеседник агентства.
О задержании Васильева стало известно 6 октября. В Минобороны России уточнили, что оказывают содействие военно-следственным органам в расследовании уголовного дела.
Нетерпимость к любым коррупционным проявлениям должностных лиц ведомства является приоритетом деятельности Минобороны, подчеркнули там.