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ТАСС: гендиректор парка "Патриот" Васильев задержан по подозрению во взятке

Гендиректора парка "Патриот" Васильева задержали по делу о взятке – СМИ

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Генеральный директор парка "Патриот" Игорь Васильев задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В Минобороны России сообщили, что ведомство оказывает содействие военно-следственным органам в расследовании уголовного дела в отношении Васильева.

"Нетерпимость к любым коррупционным проявлениям должностных лиц органов управления и организаций военного ведомства является безусловным приоритетом деятельности Минобороны", – заявили в ведомстве.

Ранее в Москве арестовали начальника управления учебно-строительной базы Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ генерал-майора Сергея Никитушкина.

В свою очередь, Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал бывшего министра связи и массовых коммуникаций России Николая Никифорова, объявленного в розыск. По информации СМИ, ему предъявлено обвинение по делу о финансовой пирамиде "Финико".

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