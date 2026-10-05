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05 октября, 12:28

Происшествия

Совладелец "Торпедо" Соболев частично признал вину по делу о подкупе арбитров

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Совладелец московского футбольного клуба "Торпедо" Леонид Соболев частично признал свою вину по делу о подкупе арбитров, сообщило РИА Новости со ссылкой на Симоновский районный суд Москвы.

От пояснений своей позиции по обвинительному заключению он отказался. Фигурантами дела являются 16 подсудимых, среди которых Соболев и 13 футбольных арбитров. Они обвиняются в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.

Соболев был задержан в конце июня 2025 года. По данным следствия, он вместе с другими сотрудниками клуба подкупил 13 рефери Первой лиги, чтобы обеспечить выход "Торпедо" в РПЛ. В результате это повлияло на исход 20 матчей.

До этого также был задержан экс-гендиректор "Торпедо" Валерий Скородумов. Суд уже приговорил его к 2 годам колонии общего режима.

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