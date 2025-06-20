Владелец ФК "Торпедо" Соболев задержан до избрания меры пресечения

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Владелец футбольного клуба "Торпедо" Леонид Соболев арестован до избрания меры пресечения, сообщил ТАСС его адвокат Александр Добровинский.

"Сейчас он находится на Петровке. Думаю, завтра будет вынесена мера пресечения", – добавил защитник.

Соболеву вменяют оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. По словам Добровинского, задержанный даже не понимает сути инкриминируемых ему следствием действий. Ситуация с данным делом развивается "непредсказуемым образом", заметил адвокат.

При этом обвинение Соболеву пока не предъявлено.

"Что касается "Торпедо", думаю, сейчас враги моментально начнут писать письма в РФС, и если нашему футбольному союзу хватит сил противостоять этому, то там должны будут сказать, что пока ничего не доказано, человек невиновен, и, соответственно, принимать никаких мер нельзя", – отметил Добровинский.

Ранее сообщалось, что департамент защиты игры проведет проверку по делу о подкупе арбитров руководством столичного клуба "Торпедо". Соболева и директора клуба Валерия Скородумова обвиняют в подкупе судей, которые могли оказать влияние на результат матча. Поручение о советующей проверке и ее дальнейшей передаче в контрольно-дисциплинарный комитет уже поступило в департамент.

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов отметил, что союз преследует соблюдение правил честной игры и будет добиваться того, чтобы в футболе не было места нарушениям этических принципов. По его словам, РФС окажет поддержку правоохранителям, которые проведут расследование. Глава союза выразил уверенность, что виновных в произошедшем установят и привлекут к ответственности.