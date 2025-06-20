РФС инициировал проверку по делу о подкупе судей руководством "Торпедо"

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Департамент защиты игры проведет проверку по делу о подкупе арбитров руководством столичного клуба "Торпедо". Об этом заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

Совладельца ФК Леонида Соболева и его директора Валерия Скородумова обвиняют в подкупе судей, которые могли оказать влияние на результат матча, сообщил адвокат Александр Добровинский. Поручение о советующей проверке и ее дальнейшей передаче в контрольно-дисциплинарный комитет уже поступило в департамент.

Митрофанов отметил, что союз преследует соблюдение правил честной игры и будет добиваться того, чтобы в футболе не было места нарушениям этических принципов. По его словам, РФС окажет поддержку правоохранителям, которые проведут расследование. Глава союза выразил уверенность, что виновных в произошедшем установят и привлекут к ответственности.

Тем временем работа "Торпедо" осуществляется в штатном режиме. Как отметила пресс-служба ФК, клуб следит за ходом дела и готов сотрудничать с компетентными органами, однако примет все необходимые меры для защиты собственной деловой репутации и обеспечения развития игроков.

"Тренировочный процесс команды на сборах в Москве проходит в полном соответствии с утвержденным планом, все спортивные и административные функции выполняются в полном объеме, как и финансовые обязательства перед футболистами, тренерским штабом, сотрудниками и партнерами нашего клуба", – подчеркнули представители клуба и добавили, что состав и персонал команды сосредоточены на подготовке к матчам.

В прошлом году РФС проводил расследование по фактам коррупции в судействе самарского клуба "Крылья Советов". По словам губернатора региона Вячеслава Федорищева, на счету ФК был долг в размере 36 миллионов рублей и эти средства предназначались "преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе российского футбола". При этом он оценил общий масштаб коррупционной схемы в 500 миллионов рублей.

В январе 2025 года по заявлению Федорищева было возбуждено дело по статье о мошенничестве. В свою очередь, на тот момент действующий главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин назвал произошедшее моментом, когда футбольным клубам следует договориться о честных правилах игры.