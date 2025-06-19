ФИФА запретила "Локомотиву" регистрировать новых футболистов

Фото: fclm.ru

Международная федерация футбола (ФИФА) запретила московскому "Локомотиву" регистрировать новых спортсменов. Соответствующая информация была опубликована на сайте организации.

Уточняется, что запрет вступил в силу 18 июня и будет актуален на протяжении трех ближайших трансферных периодов.

Пресс-служба клуба, комментируя в беседе с ТАСС данное решение федерации, назвала его абсолютно немотивированным и "соответствующим общей тенденции в отношении российских клубов". В "Локомотиве" выразили надежду на скорое снятие ограничений.

Представители клуба пояснили, что данный запрет связан с так называемым делом украинского футбольного клуба "Мариуполь". В пресс-службе "Локомотива" также подчеркнули, что клуб намерен довести до дисциплинарного комитета ФИФА свою позицию по данной проблеме и потребовать разъяснений.

Ранее в Сети уже появлялись слухи о наложении на клуб соответствующего ограничения. В связи с этим не исключалось, что "Локомотиву" не удастся заявить на новый сезон перешедшего из "Ростова" футболиста Николая Комличенко. Однако представители ФК опровергли эти сообщения, назвав их не подкрепленным фактами вбросом.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) на год запретил клубу "Крылья Советов" приобретать новых игроков. При этом, по данным СМИ, команда сохранила право продавать собственных футболистов или подписывать свободных агентов, переход которых не оплачивается.

Причиной для такого решения послужило наличие у клуба долгов перед "РТ-Капитал" (входит в "Ростех"), размер которых превысил 900 миллионов рублей.

