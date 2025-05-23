РБК: "Крыльям Советов" запретили покупать футболистов

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Российский футбольный союз (РФС) на год запретил клубу "Крылья Советов" приобретать новых игроков. Об этом сообщает "РБК Спорт" со ссылкой на источники.

Собеседники издания уточнили, что речь касается лета и зимы. При этом клуб может продавать собственных футболистов или подписывать свободных агентов, переход которых не оплачивается. По словам источников, при продаже игроков "Крылья Советов" могут потратить на трансфер вырученную сумму.

Как указывается, такое решение связано с тем, что команда имела проблемы из-за долгов перед "РТ-Капитал" (входит в "Ростех"), которые составили более 900 миллионов рублей.

В ноябре прошлого года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о существовании коррупционной системы, в рамках которой клуб "Крылья Советов" задолжал миллионы рублей неким преступникам, связанным с судейским корпусом.

Он призвал глав других регионов перестать спонсировать этот сектор, чтобы не потакать системе. Федорищев оценил общий масштаб коррупционной схемы в 500 миллионов рублей.

В январе этого года было возбуждено уголовное дело по заявлению Федорищева по статье "Мошенничество".

В Российской Премьер-лиге призвали к строжайшему наказанию клубов в случае уличения их в коррупции.

