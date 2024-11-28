Президент РПЛ Алаев призвал к наказанию клубов в случае уличения их в коррупции

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев призвал к строжайшему наказанию клубов в случае уличения их в коррупции, передает ТАСС.

Глава РПЛ подчеркнул, что настаивает на тщательном совместном расследовании с участием представителей премьер-лиги. По его словам, "нельзя оставлять без действия факты" коррупции, которые озвучил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Между тем клубы РПЛ призвали Федорищева провести расследование по заявлениям о коррупции в российском футболе.

"Мы максимально заинтересованы в раскрытии достоверной информации и готовы оказывать любую поддержку лицам, которые обладают сведениями, способными повлиять на репутацию клубов РПЛ. Если такие сведения подкреплены фактами", – говорится в заявлении пресс-службы РПЛ.

Ранее глава Самарской области заявил, что на счету футбольного клуба есть долг в размере 36 миллионов рублей и эти средства предназначались "преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе российского футбола".

Губернатор призвал глав других регионов перестать спонсировать этот сектор, чтобы не потакать системе. При этом он оценил общий масштаб коррупционной схемы в 500 миллионов рублей.

В свою очередь, Российский футбольный союз отмечал, что поддерживает связь с представителями Самарской области по вопросу о коррупционных действиях в матчах "Крыльев Советов". При этом РФС готов оказать следствию всю необходимую помощь.

Между тем главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин заявил, что настало время для борьбы с коррупцией в футболе. По его словам, решение сделать такое заявление стало следствием последних игр клуба.